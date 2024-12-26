Пострадавших в авиакатастрофе вблиз Актау россиян заберёт спецборт МЧС РФ

CentralAsia (KZ) - В Мангистаускую областную больницу прибыли медики и представители МЧС России. В рамках санитарной эвакуации они доставят в Москву девять граждан России, выживших в авиакатастрофе в Актау, в том числе 11-летнего ребёнка, сообщает Orda.kz.

Пострадавшие в стабильным состоянии, транспортабельные. Перед перевозкой их осмотрели московские врачи и провели консилиум.

Вчера вечером в Актау приземлился самолёт Ил-76 МЧС России. На борту авиации чрезвычайного ведомства врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России, группа специалистов Минздрава России.

Напомним, в результате крушения самолёта были госпитализированы 29 человек, включая двоих детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, девять граждан России, три гражданина Кыргызстана, гражданство ещё двух человек уточняется, так как они без сознания.

В Мангистаускую областную больницу было доставлено 27 пострадавших. В областную детскую больницу поступили двое детей 11 и 16 лет.

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