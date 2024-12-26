Пострадавших в авиакатастрофе близ Актау заберут в Азербайджан спецрейсом

CentralAsia (KZ) - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщило, что в ближайшее время тела пассажиров и членов экипажа, погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines близ Актау, будут доставлены в Баку, передает Kazinform.

Также для перевозки пострадавших запланирован специальный рейс авиакомпании. Однако их транспортировка в Баку будет только при заключении врачей, что состояние здоровья позволяет их перевозить.

Накануне днем близ Актау разбился самолет Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек: 37 граждан Азербайджана, 16 – России, шесть – Казахстана, три – Кыргызстана. В авиакатастрофе погибли 38 человек, выжили 29, в том числе трое членов экипажа. Пострадавшие находятся в больницах Актау, состояние семи человек крайне тяжелое. Казахстанцев среди выживших нет.

Возбуждено уголовное дело, создана правительственная комиссия. Расследование находится на контроле генерального прокурора Казахстана.

Вице-премьер РК Канат Бозумбаев накануне на брифинге заявил, что пока невозможно сделать даже предварительные выводы о причинах крушения самолета.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения