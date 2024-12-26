Выживших в авиакатастрофе россиян борт МЧС РФ вывез из Актау на родину

CentralAsia (KZ) - Восемь находившихся в больнице Актау (адмцентр Мангистауской области Казахстана) россиян вылетели самолетом МЧС РФ на родину, сообщили в областном управлении здравоохранения, передает «Интерфакс».

«Сегодня утром в 08:30 часов борт санитарной авиации центрального аппарата МЧС Российской Федерации эвакуировали граждан РФ», - говорится в распространенном в четверг сообщении.

Всего в областную многопрофильную больницу в Актау после крушения самолета было доставлено 27 пострадавших.

«Из поступивших 27 пациентов 15 граждане Азербайджана, 8 Российской Федерации, 3 Кыргызской республики, у одной личность не установлена», - отметили в управлении.

Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями (закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок 1-2 степени). Из 11 пациентов, находившихся в отделении реанимации, в стабильно тяжелом состоянии трое больных, семеро - в тяжелом состоянии и одна пациентка в крайне тяжелом, нестабильном состоянии.

В минувшую среду самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана. В результате катастрофы погибли 38 человек.

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