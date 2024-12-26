В нескольких провинциях Сирии прошли протесты, в двух объявлен комендантский час

CentralAsia (CA) - В сирийских городах Тартус, Латакия, Джабла и Хомс прошли акции протеста алавитов — представителей религиозного меньшинства Сирии, которые сопровождались нападениями на правоохранителей, сообщает Sky News Arabia.

В портовом Тартусе при засаде погибла группа полицейских. Власти в ответ объявили комендантский час и обвинили сторонников экс-президента страны Башара Асада в подстрекательстве к беспорядкам.

Как сообщили в Управлении военных операций, подконтрольном новым властям Сирии, особый режим действует в вечерние и ночные часы: в Латакии с 20:00 до 8:00, в Хомсе — с 18:00 до 8:00. Волнения начались после появления в соцсетях видеозаписи, на которой показан пожар в алавитской святыне во время взятия оппозицией Алеппо в конце ноября.

Министр внутренних дел Мухаммед Абдеррахман заявил о гибели в пригороде Тартуса 14 полицейских. Они, как утверждает агентство SANA, попали в засаду, устроенную бывшими военными. Телеканал «Аль-Хадас» сообщил, что там же при задержании бывшего высокопоставленного офицера погибли девять сотрудников сил безопасности. Очевидцы рассказали о звуках стрельбы в Латакии в 320 км от Дамаска, где в микрорайоне на западе города тоже раздались выстрелы.