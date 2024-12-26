Дело против Армана Дикого: Прокуратура Алматы расследует факты утечки данных закрытого суда

Арман Джумагельдиев

CentralAsia (KZ) - Прокуратура Алматы проводит расследование по факту разглашения данных закрытого суда по делу Армана Джумагельдиева, также известного как Дикий Арман.

В социальных сетях появлялась различная информация о ходе судебного процесса по делу против криминального авторитета, задержанного во время январских событий.

«В производстве управления досудебного расследования прокуратуры Алматы расследуются уголовные дела по статье 423 Уголовного кодекса «Разглашение данных досудебного производства или закрытого судебного разбирательства», – говорится в ответе на официальный запрос Informburo.kz.

Данные досудебного расследования не подлежат разглашению, подчеркнули в надзорном органе. Неизвестно, кто именно, сколько человек проходят подозреваемыми по этим уголовным делам.

Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа (максимальный – свыше 7 млн тенге) до двух лет лишения свободы.

Дикого Армана задержали в январе 2022 года в Алматы во время массовых беспорядков. По версии следствия, криминальный авторитет принимал в них активное участие, в частности организовал похищение случайных прохожих. Генпрокурор Берик Асылов отметил, что Дикого Армана курировали из КНБ – он должен был возглавить толпу для выдвижения ультиматума властям.

В сентябре 2023 года сообщалось, что суд пройдёт в закрытом режиме для безопасности потерпевших.

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