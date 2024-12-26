Казахстан проведет внеплановую проверку аэропортов после катастрофы в Актау

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов после авиакатастрофы близ Актау поручил проверить техническое состояние всех аэропортов и самолетов в стране.

«Это печальное событие говорит о том, что нам тоже надо принять определенные меры по безопасности полетов. В первую очередь необходимо провести внеплановую ревизию и взять на особый контроль техническое состояние аэропортов и воздушных судов», - сказал глава правительства.

Также он поручил перепроверить квалификацию, допуски и компетентность экипажей воздушных судов казахстанских авиакомпаний.

«В целях оперативного реагирования на авиапроисшествия надо усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ и обеспечить скоординированную работу заинтересованных государственных органов», - продолжил поручения Бектенов.

Он считает, что из вчерашней авиакатастрофы Казахстану нужно сделать «правильные выводы» и выработать конкретные рекомендаций, чтобы не допускать таких трагедий в будущем.

Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря вблизи Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали 38 человек, выжили 29 человек.

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