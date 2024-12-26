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Джо Байден поручил Пентагону наращивать военные поставки Украине

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден дал распоряжение Минобороны страны продолжать увеличивать поставки оружия в Украину. Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на пресс-службу Белого дома. Новый пакет помощи Киеву, куда войдут средства ПВО, беспилотники и бронетехника, был одобрен 12 декабря.

«В последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни противоракет и еще больше их доставляют. Я поручил Министерству обороны продолжить наращивать поставки вооружений Украине, и мы будем и впредь неустанно работать над укреплением позиций Украины»,— говорится в заявлении Байдена.

8 декабря Пентагон сообщил о «значительном новом пакете помощи в области безопасности» для Украины в размере $988 млн. Средства направят на снаряды для систем HIMARS, БПЛА, а также на запчасти для обслуживания и ремонта артсистем, танков и бронемашин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Джо Байден предоставит Украине все необходимое для продолжения конфликта в следующем году. 13 ноября он говорил, что Белый дом вплоть до инаугурации Дональда Трампа намерен поставить Украине «каждый доллар» из одобренных Конгрессом средств. В Пентагоне уточняли: партии оружия планируется передавать еженедельно, используя выделенные на это $9 млрд.

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