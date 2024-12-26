Власти Казахстана назвали спекуляциями сообщения об обстреле упавшего самолета в Актау

CentralAsia (KZ) - Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев посчитал спекуляцией распространяющиеся в соцсетях выводы, что самолет Embraer 190 Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау из-за «каких-то действий» извне, передает Informburo.

«Характер этих повреждений, причины авиакатастрофы, этой трагедии — они сейчас неизвестны. Работает специальная комиссия. Привлечены представители соответствующих структур Казахстана, Азербайджана, России. Вместе с представителями этих стран наши специалисты работают. Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее — это спекуляция, необоснованные заявления», — сказал Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, распространять такие высказывания в текущей ситуации неправильно и неэтично. Спикер добавил, что такие публикации указывают на то, что те или иные лица хотят «заработать» для себя какие-то дивиденды, в том числе просмотры.

«Комиссия, специалисты работают, эксперты всё смотрят, они сделают свои выводы. Потом, конечно, ни одна из этих стран, ни Азербайджан, ни Россия, ни Казахстан не заинтересована скрывать информацию. Вся информация будет доведена до общественности. Ни у кого не должно быть никаких сомнений. Нужно дать возможность специалистам сделать выводы и довести их до граждан», – заявил Ашимбаев.

Embraer 190 выполнял рейс Баку—Грозный, но на подлете к столице Чечни его перенаправили на другой аэродром из-за тумана. Борт развернулся и, подав сигнал бедствия в связи с отказом системы управления, запросил аварийную посадку в казахстанском Актау, однако до полосы не дотянул и потерпел крушение. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали 38 человек, выжили 29 человек.

В трех странах — России, Азербайджане и Казахстане — возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта. Судя по съемкам корпуса лайнера, произведенным на месте катастрофы, его хвостовая часть имела множество отверстий. Причина появления этих повреждений пока не установлена.

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