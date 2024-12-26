В Узбекистане внедрят новые способы повышения квалификации и зарплат врачей и учителей

CentralAsia (UZ) - С 2025 года в Узбекистане начнут использовать новые меры для повышения квалификации и зарплат работников сфер образования и здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

Для повышения квалификации педагогов будет внедрена цифровая система, а учителям, успешно повысившим свою категорию, предоставят надбавки до 70% от должностного оклада.

В региональных центрах повышения квалификации обновят учебные программы. Для каждого учителя внедрят дифференцированную систему повышения квалификации. Преподаватели, не прошедшие квалификационные испытания, получат возможность пройти дополнительное обучение по специальной программе. В регионах откроют пять современных центров педагогического мастерства, оснащенных техникой для ситуационного обучения и виртуальными лабораториями.

Для привлечения квалифицированных руководителей в образовательные учреждения будет введено материальное стимулирование директоров школ и детских садов, а также их заместителей, финансируемое из дополнительных источников.

В 2025 году в Узбекистане планируется открыть более 100 новых школ и создать 257 тысяч ученических мест. Государственные образовательные программы будут приведены в соответствие с международными стандартами, а количество школ с преподаванием второго иностранного языка увеличится до 420.

В сфере здравоохранения акцент будет сделан на улучшении качества первичного звена. Минздраву поручено создать эффективную вертикаль управления в регионах и усилить внимание к отдаленным районам.

Программу повышения квалификации для медицинских работников тоже планируется усовершенствовать — с акцентом на переход от теоретической подготовки к формированию практических компетенций. Размеры должностных окладов для всех категорий медиков повысят, а семейным врачам предоставят надбавки на основе показателей эффективности.

В 2024 году на здравоохранение в Узбекистане было выделено 36 трлн сумов ($2,8 млрд), что на 25% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году финансирование планируется увеличить до 41 трлн сумов ($3,2 млрд).