Мирзиёев подписал закон о государственном бюджете Узбекистана на 2025 год

CentralAsia (UZ) - 24 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о государственном бюджете на 2025 год, текст опубликован в издании «Народное слово».

Закон определяет сводные параметры консолидированного бюджета страны, прогноз основных макроэкономических показателей и доходов, предельные расходы республиканского бюджета, а также целевые ориентиры на 2026−2027 годы.

Законом установлено, что:

предельный дефицит консолидированного бюджета на 2025 год не должен превысить 3% от ВВП, что ниже, чем в 2024 году — 4%;

максимальный объем новых внешних заимствований составит $5,5 млрд, включая $3 млрд для поддержки бюджета, $2,5 млрд – на финансирование инвестиционных проектов. В 2024 году уровень заимствований был ограничен $5 млрд;

чистый объем гособлигаций будет ограничен 30 трлн сумов ($2,3 млрд) по сравнению с 25 трлн сумов (около $2 млрд) в уходящем году.

Местные бюджеты будут получать налог с оборота, налоги на землю и имущество юридических лиц, а также поступления от аренды государственных активов. Исключение составят крупные налогоплательщики, которые будут уплачивать земельный и имущественный налоги в бюджеты регионов.

Поступления от приватизации госактивов будут распределять между местными и региональными бюджетами.

Доля поступлений от акциза на алкоголь для регионов сократится до 30%.

В случае невыполнения прогнозов по доходам в течение полугода расходная часть бюджета будет сокращена. Решения о сокращении расходов более чем на 3% будут принимать Олий Мажлис (парламент Узбекистана), а на 3% или меньше — правительство.

Министерства и ведомства обязаны ежеквартально предоставлять отчеты о результатах программ развития. Министерство экономики и финансов Узбекистана будет представлять сведения о выделенных из бюджета средствах с учетом гендерного аспекта.

В ноябре Минфин представил проект госбюджета, согласно которому доходы государственного бюджета составят 308,5 трлн сумов ($24,2 млрд), расходная часть — 344,6 трлн ($27 млрд). Дефицит консолидированного бюджета прогнозируется на уровне 49,2 трлн сумов (примерно $4 млрд), а госбюджета — 32,38 трлн сумов ($2,5 млрд).

Бюджет на 2024 год также был утвержден с отрицательным балансом. Тогда предполагалось, что доходы составят 270,4 трлн сумов ($21,8 млрд), расходы — 280,7 трлн ($22,6 млрд). Таким образом, прогнозировался дефицит на уровне 10,3 трлн сумов ($830,2 млн).