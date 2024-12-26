Во время массового побега из тюрьмы в Мозамбике погибло более 30 человек

CentralAsia (CA) - Не менее 33 человек погибли и 15 ранены в результате побега более 1,5 тыс. заключенных из тюрьмы строгого режима в Мозамбике, заявил командующий силами полиции Бернардину Рафаэл.

По данным Минюста, в тюрьме находилось более 3 тыс. осужденных, в основном за убийства. Инцидент произошел в условиях, когда столица страны Мапуту охвачена беспорядками после всеобщих выборов.

Радиостанция SABC сообщила, что заключенные забрали у охраны оружие и покинули тюрьму Мачава в 14 км от Мапуту. Рафаэл уточнял, что побег совершили 1534 человека, 150 уже пойманы. В то время как он обвинил протестующих в провоцировании беспорядков, министр юстиции Хелена Кида заявила телеканалу Miramar TV, что ситуация не связана с волнениями в Мапуту.

Президентские и парламентские выборы прошли в Мозамбике в начале октября. По данным избиркома, победителями стали правящая партия «Фрелимо» и ее кандидат на пост главы государства Даниэль Шапу. 23 декабря Конституционный совет провозгласил его президентом. Оппозиция утверждает, что итоги голосования были сфальсифицированы. Местные СМИ несколько дней писали, что в Мапуту наблюдаются беспорядки, сопровождающиеся перестрелками, грабежами и вандализмом.