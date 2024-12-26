Новый год жители Узбекистана вновь встретят без снега

CentralAsia (UZ) - В этом году жители Узбекистана опять будут встречать Новый год без снега, сообщили синоптики Узгидромета.

30 декабря местами по территории страны и ночью 31 декабря в отдельных районах Ташкентской области пройдут осадки, но по равнинной территории они будут преимущественно в виде дождя. Лишь в предгорных и горных районах, а также местами по северу республики ожидается выпадение осадков в виде снега.

Днём 31 декабря и 1 января по большей части территории республики осадков не ожидается.

Преобладающая температура воздуха 30−31 декабря и 1 января будет в пределах ночью 0…+5 градусов, днём — +5…+10, местами до +12 градусов. По северу ночью −3…−8 градусов, днём 0…+5.

Синоптики также рассказали, какой обычно бывает погода в Узбекистане в дни новогодних праздников и как часто жители страны встречают Новый год со снегом.

«Анализ климатических данных показывает, что в последние годы, в связи с происходящими климатическими изменениями, зимние осадки по равнинной территории и даже в предгорных районах Узбекистана все чаще выпадают в виде дождя или мокрого снега», — отметили в Узгидромете.

По большей части территории Узбекистана последние 10 лет новогодние праздники были бесснежными.

Самым снежным в этом веке был первый день 2007 года. В тот год снег начался прямо в новогоднюю ночь и продолжался весь день 1 января. Бывали годы, когда снег выпадал незадолго до Нового года и снежный покров сохранялся и на новогодние праздники. Так было на рубеже 2011−2012 годов.

В Ташкенте самой холодной в этом веке была новогодняя ночь 2014 года, когда столбик термометра опускался до -9 градусов, а за все годы наблюдений — новогодняя ночь в 1889 году, тогда было -27,5 градуса.

Но бывают — и в последние годы все чаще — не по-зимнему тёплые новогодние праздники с температурой воздуха днём до +16…+19 градусов. Таким было 1 января в уходящем 2024 году.