Reuters: Самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С»

CentralAsia (KZ) - Самолет Azerbaijan Airlines, разбившийся в Казахстане, был сбит российской системой ПВО, сообщили Reuters четыре источника в Азербайджане, знакомые с ходом расследования.

По словам одного из собеседников агентства, по предварительным данным, самолет был сбит российским зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С», а связь лайнера «была парализована» системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному.

«Никто не утверждает, что это было сделано специально. Однако, принимая во внимание установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в том, что сбила азербайджанский самолет», — сказал он.

Азербайджанский депутат Расим Мусабеков потребовал от России извинений за крушение самолета Азербайджанских авиалиний в Актау.

«Самолет был сбит на территории России, в небе Грозного. Отрицать это невозможно... Те, кто это совершил, должны понести уголовную ответственность, должна быть выплачена компенсация», - сказал Мусабеков в интервью изданию Turan.

По словам депутата, в России кто-то пытается «замести следы», но, если не последует извинений, не будут привлечены к ответственности виновные лица и не будут выплачены компенсации, то отношения Баку и Москвы «перейдут на другую плоскость».

Ранее о том, что российская ракета стала причиной крушения самолета Azerbaijan Airlines, сообщил Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана. По словам собеседников издания, ракета была выпущена по рейсу 8432, следовавшему из Баку в Грозный, во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

После этого самолету не позволили совершить аварийную посадку ни в одном из российских аэропортов, он получил распоряжение лететь через Каспийское море в направлении Актау.

Азербайджанское издание Caliber.Az также сообщало, что, по данным «достоверных правительственных источников», на подлете к Грозному самолет обстреляли из российской системы ПВО «Панцирь-С».

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Еще 29 человек выжили.

Версия о том, что самолет мог быть сбит российской ПВО, появилась после публикации видео с обломками лайнера. На них заметили следы, похожие на повреждения от поражающих элементов зенитной ракеты.

В Кремле отказались «выстраивать гипотезы» о причинах крушения самолета в Казахстане. Власти Казахстана заявили, что у них нет официальной версии авиакатастрофы, и пока расследование продолжается, они не могут подтвердить или опровергнуть какую-либо из версий крушения самолета.

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