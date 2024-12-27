У Казахстана нет официальной версии причины крушения самолета в Актау, - вице-премьер РК

CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана пока не могут подтвердить или опровергнуть какую-либо из версий о крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау, заявил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, передает Кazinform.

«Когда нам дадут заключение, что самолет столкнулся с птицей, либо произошел внутри взрыв, когда сделают вывод, следствие может довести… Журналистские догадки и исследования основаны на каких-то источниках правительств. Мы находимся на контакте постоянно с коллегами из Азербайджана. Никто никаких версий нам еще не сказал, официально мы никакой версии ни от России, ни от Азербайджана не получали. Поэтому опровергнуть какую-либо версию невозможно», - сказал он на брифинге.

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Изначально выдвигались версии о том, что причиной крушения самолета могло стать столкновение со стаей птиц или взрыв кислородного баллона на борту. После авиакатастрофы были опубликованы видеозаписи с повреждениями фрагментов самолета Azerbaijan Airlines: на обшивке обломков заметили следы, похожие на повреждения от поражающих элементов зенитной ракеты. Из-за этих кадров появилась версия, что самолет могли сбить российские средства ПВО.

Reuters и Euronews со ссылкой на источники сообщили, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С»

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения