Власти Казахстана привели хронологию крушения самолета в Актау

Момент катастрофы Embraer 190

CentralAsia (KZ) - Хронологию последних минут полёта разбившегося самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау привёл на брифинге министр транспорта РК Марат Карабаев. Он же подтвердил информацию о взрыве кислородного баллона на борту, передает informburo.kz.

«Первый сигнал поступил в 10:43 диспетчерам районного диспетчерского центра Актобе от диспетчера ростовской зоны о воздушном судне Embraer 190, выполнявшем рейс 8243, который уходил на запасной аэродром из города Грозный. После чего до захода в воздушное пространство Республики Казахстан у судна отказали система управления, руль высоты и элероны. Экипаж не имел возможность устойчиво выдержать курс и высоту. Диспетчер Ростова сообщил, что после передачи данных о погоде в Махачкале и Баку экипаж принял решение лететь в Актау. В 10:53 руководителю полётами аэропорта Актау сообщили о том, что на борту взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание и запросили реанимацию по прибытию», – рассказал министр транспорта.

О прибытии аварийного воздушного судна в аэропорт Актау были оповещены все службы.

«В 11:02. экипаж после входа в воздушное пространство Казахстана установил связь с диспетчером вышки Актау. Диспетчер оперативно предпринял все необходимые действия для обеспечения безопасной посадки воздушного судна на аэродроме. Более того, для облегчения установления визуального контакта с полосой были включены огни взлётно-посадочной полосы», – отметил Марат Карабаев.

Он сообщил, что экипаж предпринял две попытки захода на посадку на ВПП Актау, при которых у самолёта хаотично менялись высота и курс полёта. Воздушное судно отклонилось в сторону береговой линии. В 11:28 была потеряна связь и самолёт упал.

Самолет Azerbaijan Airlines рейса Баку—Грозный разбился 25 декабря. Лайнер на подлете к столице Чечни развернулся и полетел в Актау из-за нештатной ситуации. На борту находились 67 человек, 38 погибли.

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