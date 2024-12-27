Azerbaijan Airlines выплатит семьям погибших под Актау по $23,5 тысяч

CentralAsia (CA) - Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) готова предоставить компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе в Актау, Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Каждому пострадавшему пообещали выплаты в размере 20 000 манатов (около 11,7 тысяч долларов). Семьям каждого из погибших предоставят по 40 000 манатов (свыше 23,5 тысячи долларов). Все пассажиры получат страховые выплаты по закону Азербайджана и согласно международной практике, отмечается в сообщении.

25 декабря самолет AZAL, следовавший из Баку в Грозный, разбился под казахстанским городом Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из них погибли.