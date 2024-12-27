Владелец затонувшего российского сухогруза Ursa Major заявил, что норвежские моряки отказались спасать его экипаж

CentralAsia (CA) - Тонущих в Средиземном море моряков российского сухогруза Ursa Major отказалось принимать на борт шедшее под флагом Норвегии судно Oslo Carrier 3. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании «Оборонлогистика», которая является владельцем российского судна.

«При подходе спасательной шлюпки (с российскими моряками) к борту норвежское судно, часть экипажа которого была русскоязычной, отказалось принимать членов экипажа Ursa Major, ссылаясь на некий запрет»,— рассказал представитель пресс-службы.

В итоге экипаж российского сухогруза спасли испанские моряки с судна «Сальвамар Драго» (Salvamar Drago), доставив их в порт города Картахена.

Торговое судно Ursa Major направлялось из Санкт-Петербурга во Владивосток. 23 декабря оно потерпело крушение в нейтральных водах между Испанией и Алжиром. 14 членов экипажа спасены, двое числятся пропавшими без вести. Издание El Espanol писало о взрыве на борту.

В «Оборонлогистике» заявили, что в отношении судна совершена террористическая атака, добавив, что после ЧП на правом борту найдена пробоина размером 50 см на 50 см.

Ursa Major — крупнейший сухогруз компании «Оборонлогистика», которая входит в структуру Минобороны России.