В Казахстане школьники держали одноклассницу в секс-рабстве: Восемь лет получил клиент, склонявший девочку к употреблению «синтетики»

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CentralAsia (KZ) - В Кызылорде, Казахстан продолжаются суды по делу о сексуальном рабстве несовершеннолетней девочки. В ходе закрытого судебного заседания, которое проходило в суде № 2, был рассмотрен очередной эпизод. На скамье подсудимых оказался фигурант, которого обвиняют в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотических веществ, сообщает Orda.kz.

По материалам дела, мужчина дважды уговаривал девочку пробовать мефедрон, зная, что ей нет 18 лет. По данным источника Orda.kz, на скамье подсудимых был Нурманов Д. 1993 года рождения, который якобы обманным путём зазывал потерпевшую в гостиницу.

Следствие представило протоколы осмотра, результаты очной ставки и показания потерпевшей. Прокурор потребовал наказать обвиняемого восьмью годами лишения свободы. Семья девочки заявила о прощении мужчины и попросила суд назначить ему более мягкое наказание. Адвокат обвиняемого настаивает на переквалификации дела и замене лишения свободы на ограничение. В итоге суд признал мужчину виновным, но приговор пока в законную силу не вступил. Нурманову назначили восемь лет тюрьмы.

«Подсудимый Н. — единственный из всех «клиентов», использовавших девочку, которого привлекли к ответственности. На всех остальных 217 мужчин уголовные дела не заводили», - говорится в сообщении фонда #НеМолчи.

В августе стало известно, что в Кызылорде школьников подозревают в удержании своей 16-летней одноклассницы в сексуальном рабстве. В общественном фонде «Не молчи KZ» рассказали, что группа подростков насильно удерживали девушку и заставляли принимать наркотики. Всего по делу проходят 11 подозреваемых, пятеро из которых – несовершеннолетние. Суд уже приговорил к реальным срокам двух мужчин и женщину. Один из них вымогал у школьницы деньги, представляясь сотрудником полиции; он получил 4 года и 6 месяцев колонии. Другой предлагал ее услуги знакомым; его приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Работницу сауны приговорили к 4,6 годам лишения свободы.

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