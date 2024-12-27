Соглашение о свободной торговле Монголии с Евразийским экономическим союзом отложено. Почему так вышло?

CentralAsia (MNG) -

Декабрь в Монголии был наполнен спорами вокруг временного соглашения о свободной торговле, которое страна намерена подписать с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Правительство Монголии планирует подписать трехлетнее соглашение о свободной торговле с блоком, отменяя все тарифы и квоты на 375 товаров и открывая путь местным компаниям к выходу на крупные зарубежные рынки с общим населением более 200 миллионов человек.

Переговоры начались в 2019 году, но вступили в активную стадию в 2024 году, и обе стороны выразили заинтересованность в завершении соглашения к концу 2024 года. В начале декабря правительство поделилось списком товаров, которые станут частью торгового соглашения. Монгольская сторона надеется, что это позволит своей экономике расти за счет экспорта мяса, шерсти и кожаных изделий на сумму 15,5 млрд долларов США.

Правительство твердо уверено, что подписание соглашения отвечает наилучшим интересам Монголии. Его главный аргумент заключается в том, что экономика Монголии не может расти, обслуживая небольшой внутренний рынок в 3,5 миллиона человек. Ожидается, что этот рост привлечет иностранные инвестиции, диверсифицирует экономику и снизит зависимость от горнодобывающего сектора.

Однако все заинтересованные стороны бизнеса в стране, похоже, придерживаются прямо противоположного мнения. Представители монгольского бизнеса, которых сделка коснется напрямую, выступили против нее и призвали либо отменить ее, либо, по крайней мере, отложить подписание.

Ниже представлен пост в Facebook, в котором Монгольский профсоюз работников пищевой промышленности выражает свое неодобрение временного соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.

https://fb.watch/wIr5AU-pLC/

Монгольская национальная торгово-промышленная палата выразила обеспокоенность тем, что сделка подорвет национальную безопасность, уничтожив местное производство продовольствия и создав зависимость от других стран в плане поставок продовольствия. Коалиция профессиональных ассоциаций, состоящая из НПО Food Evolution, Союза производителей продовольствия, Национальной ассоциации ветеринаров и селекционеров и Союза фермеров, сделала то же самое.

Торговая палата добавила, что торговля с Россией и Беларусью, двумя странами-изгоями, находящимися под беспрецедентным количеством санкций, создает репутационные и финансовые риски, которые могут отпугнуть потенциальных инвесторов и привести к вторичным санкциям.

Директор Food Evolution Мөнхтөр Тогооч прогнозирует, что российские продукты питания, такие как молочные продукты, пшеница и мука, которые дешевле и качественнее, наводнят монгольский рынок и обанкротят местные компании. По его оценкам, для реализации этого мрачного сценария потребуется всего год. Последствия могут быть катастрофическими: сотни тысяч потеряют работу и источники дохода.

Он также напомнил о провале соглашения о свободной торговле, подписанного Монголией с Японией в 2017 году. От этой сделки выиграла только Япония, экспорт которой в Монголию вырос с 300 млн долларов США в 2017 году до 600 млн долларов США в 2023 году. Экспорт Монголии в Японию вырос всего на 3 млн долларов США, с 15 до 18 млн долларов США. Есть опасения, что сделка с ЕАЭС будет иметь аналогичный результат, но с разрушительными последствиями.

Председатель Совета директоров ООО «Тумэн Шувуут» Эрхэмбаяр Ломбо на встрече с представителями власти раскритиковал соглашение.

18 декабря правительство частично уступило этим требованиям и согласилось отложить переговоры. Заместитель премьер-министра Амарсайхан Сайнбуян объявил, что сделка не будет приостановлена. Вместо этого правительство продолжит консультации с негосударственными субъектами, запрашивая их отзывы и, возможно, реструктурируя соглашение. То, что кажется временной победой для местных производителей продуктов питания, является потерей для потребителей, которые в конечном итоге несут расход

источник: MiddleAsianNews

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