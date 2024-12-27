Соглашение о расширении ТЭЦ-3 в Улан-Баторе с Россией не было поддержано большинством депутатов

CentralAsia (MNG) -

На заседании Постоянной бюджетной комиссии 25 декабря обсуждалось «Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Российской Федерации о разработке проекта расширения и модернизации третьей тепловой электростанции в г. Улан-Баторе», которое большинством голосов депутатов ПК Великого Государственного Хурала не было поддержано.

Было принято решение передать мнения и заключения Постоянной бюджетной комиссии по данному вопросу в Постоянную комиссию по безопасности и внешней политике.

«Российская компания «Интер РАО Экспорт» за собственные средства подготовила технико-экономическую базу и передала ее монгольской стороне. В этой технико-экономической базе прописано условие, что проект будет реализован на сумму 1 миллиард 322 миллиона евро. включено. Однако эта сумма слишком высока по сравнению со средним мировым показателем. Мы ставим условие, что не сможем сделать это по такой высокой цене. Российская сторона пытается еще раз договориться о цене после составления бюджета, но наша сторона предложила снизить цену, поскольку она выше средней международной цены», — пояснил министр энергетики Чойжилсурэн Баттогтох

источник: MiddleAsianNews

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