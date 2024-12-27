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В Индии объявили семидневный траур из-за смерти экс-премьера Сингха
Предыстория: Умер экс-премьер Индии Манмохан Сингх

CentralAsia (CA) -  Индийские власти объявили семидневный траур из-за смерти бывшего премьер-министра страны Манмохана Сингха, сообщает МВД Индии.

Государственный траур будут соблюдать до 1 января 2025 года.

«В течение этого периода национальный флаг будет приспущен по всей Индии, не будет проводиться никаких официальных развлекательных мероприятий», — сообщили в ведомстве.

В пятницу, 27 декабря, пишет газета The Times of India, планируется заседание кабинета министров. По словам генерального секретаря Индийского национального конгресса, все агитационные и информационно-пропагандистские программы возобновятся только 3 января 2025 года.

Накануне Сингх, «герой экономической либерализации», умер в возрасте 92 лет. До этого его госпитализировали в отделение неотложной помощи AIIMS в Нью-Дели. Экс-премьеру провели сердечно-легочную реанимацию, но безуспешно.

Сингх, занимавший пост министра финансов в период правления премьер-министра Памулапарти Венкаты Нарасимхи Рао (1991–1996), считается ключевым архитектором экономических реформ, отмечает The Economic Times. Он был также членом Раджья Сабхи (верхняя палата парламента) с 1991 года, где был лидером оппозиции с 1998 по 2004 год. В апреле 2024 года Сингх ушел из парламента.

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