Парламент Южной Кореи объявил импичмент иcполняющему обязанности президента

Хан Док Су

CentralAsia (CA) - Парламент большинством голосов проголосовал за импичмент исполняющего обязанности президента Южной Кореи премьер-министра Хан Док Су, пишет «Рёнхап».

За отставку и.о. президента единогласно проголосовали 192 депутата. Это первый случай в истории страны, когда парламент объявил импичмент исполняющему обязанности президента.

Оппозиция инициировала импичмент из-за того, что правительство отказалось рассматривать законопроекты о расследовании в отношении президента Юн Сок Ёля и его супруги Ким Гон Хи. Ее подозревают в коррупции. Премьер Хан Док Су объяснял это решение тем, что прежде, чем обсуждать подобные инициативы, правящая и оппозиционные партии должны договориться.

Юн Сок Ёлю объявили импичмент со второй попытки 14 декабря благодаря переходу на сторону оппозиции 12 членов правящей партии. Теперь это решение должен утвердить Конституционный суд. В отношении отстраненного президента ведется расследование о мятеже и госизмене. Дело касается введения военного положения (оно продлилось шесть часов) из-за противостояния его партии с оппозицией.