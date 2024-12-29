В Китае взялись за одиноких людей, чтобы стимулировать рождаемость

CentralAsia (CA) - Китай расширил кампанию стимулирования рождаемости, стараясь самыми разными способами убедить одиноких людей вступать в брак, семьи — рожать больше одного ребенка. Как пишет Financial Times (FT), стимулирующие мероприятия разворачиваются как на местном, так и на национальном уровне.

Власти на местах обзванивают замужних женщин и интересуются их планами на рождение ребенка. Как стало известно из разговоров с жителями Китая и из публикаций в китайских соцсетях, многих женщин после этого приглашают для проверки здоровья в женские консультации. Семьям, уже имеющим одного или более детей, выдают специальное пособие на рождение еще детей. По словам жительницы города Жэцзян, местные власти обещали женщинам по 100 тыс. юаней ($14 тыс.), если они родят второго ребенка.

Кроме того, университеты обязали ввести «курсы о браке и любви», ориентированные на одиноких студентов. Как заявил в этом месяце Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, «университеты являются важным местом, где студенты могут найти свою любовь». При этом данные опроса, проведенного комитетом среди студентов, показали, что 57% опрошенных не хотят пока создавать семью, так как наряду с учебой им приходится много работать.