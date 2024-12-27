ООН объявила 2025 год Международным годом сохранения ледников — по инициативе Таджикистана

CentralAsia (TJ) - В соответствии с резолюцией, принятой в 2022 году Генеральной ассамблеей ООН по инициативе Таджикистана, 2025 год объявлен Международным годом сохранения ледников. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Таяние ледников стало серьезной мировой проблемой: за последние 20 лет ледники в Западном Тянь-Шане, охватывающем Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, сократились на 27%. Антарктида теряет в среднем 150 млрд тонн льда ежегодно, а Гренландия — 270 млрд тонн.

К 2050 году ожидается исчезновение ледников на территории трети из 50 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они ежегодно теряют 58 млрд тонн льда, что соответствует годовому потреблению воды Францией и Испанией. В результате уровень моря повысился на 5%.

Ледники играют ключевую роль в обеспечении водоснабжения, сельском хозяйстве и гидроэнергетике для почти 2 млрд человек.

В Таджикистане, где более тысячи из 14 тысяч ледников уже растаяли, эта проблема стоит остро. Ледники страны обеспечивают до 60% водных ресурсов Центральной Азии.

Международный год сохранения ледников призван повысить осведомленность о значении ледников и необходимости их защиты для будущих поколений. В 2025 году в Таджикистане пройдет конференция, посвященная этому вопросу.

Тем временем в большинстве стран Центральной Азии определились со своими главными темами года:

в Узбекистане 2025-й объявлен Годом охраны окружающей среды и «зеленой» экономики;

в Казахстане — Годом рабочих профессий;

в Туркменистане — Международным годом мира и доверия.

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