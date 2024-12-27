Казахстанская авиакомпания приостановила полёты в один город России ради безопасности

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CentralAsia (KZ) - Казахстанская авиакомпания Qazaq Air на месяц приостановила полеты из Астаны в Екатеринбург, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

«Авиакомпания Qazaq Air вынуждена временно приостановить выполнение авиарейсов по маршруту Астана — Екатеринбург в период с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года. Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию», — сказано в сообщении.

Qazaq Air в полном объеме вернет средства за купленные билеты, отметили в компании. Она также предложит бесплатно перебронировать полеты по другим направлениям.

Согласно расписанию, по этому направлению выполнялось по три рейса в неделю туда-обратно.

Перевозчик продолжит выполнять рейсы в Омск и Новосибирск.

Накануне, 26 декабря, национальный авиаперевозчик Израиля El Al приостановил полеты в Россию.

Утром 25 декабря близ Актау разбился самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. На борту находились 67 человек. Большинство — граждане Азербайджана, но среди пассажиров были казахстанцы, россияне и кыргызстанцы. Погибли 38 человек.

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