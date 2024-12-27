В Казахстане опровергли информацию о смерти Сары Назарбаевой

- Казахстан, общество
- 15:31, 27 декабря 2024
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- Обновлено: 15:33, 27 декабря 2024 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - Пресс-секретарь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опроверг информацию о смерти его супруги Сары Назарбаевой. Об этом Айдос Укибай написал в соцсети X.
«На запрос журналистов ряда отечественных СМИ относительно Сары Алпысовны хочу заявить, что распространяемая в сети информация о ее кончине не соответствует действительности», — написал в соцсети X Айдос Укибай.
Информация о смерти 83-летней Назарбаевой появилась накануне вечером в Telegram-канале BES.media. Сегодня, 27 декабря, издание сообщило, что черновик заранее подготовленного некролога по технической ошибке опубликовали на несколько секунд. Издание выразило сожаления и принесло извинения Саре Назарбаевой.
Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года. С 1962 года является супругой Нурсултана Назарбаева. Мать Дариги, Динары и Алии Назарбаевых.
Весной прошлого года СМИ сообщили, что между 2005 и 2012 годами Назарбаева сменила фамилию на Қонақай, вернув таким образом девичью фамилию.
Осенью 2023-го экс-президент выпустил книгу «Моя жизнь», где признался, что у него есть вторая жена и двое детей.