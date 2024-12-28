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Два солнечных и два лунных затмения произойдут в 2025 году
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Два солнечных и два лунных затмения произойдут в 2025 году, рассказали в Московском планетарии.

Первое произойдёт 14 марта, это будет полное затмение Луны. Спутник Земли пройдёт через северную часть полутени нашей планеты. Полная фаза затмения будет длиться чуть более одного часа, а общая продолжительность составит шесть часов. Все фазы затмения будут видны в Северной и Южной Америке, Западной Европе, Западной Африке и в акватории Тихого океана.

29 марта случится частное затмение Солнца. Его общая продолжительность составит около четырёх часов. Затмение будет видно в Северной Америке и в Атлантическом океане.

7 сентября ожидается полное затмение Луны. Небесное тело пройдёт через южную часть тени Земли достаточно близко к её центру. Продолжительность полной фазы затмения составит один час и 22 минуты, а общая продолжительность – около пяти с половиной часов. Все фазы затмения будут наблюдаться в Антарктиде, Австралии, Океании, Азии, России, Африке и Европе.

«Это лунное затмение весьма благоприятно для наблюдений. Большая часть жителей СНГ сможет увидеть все фазы затмения», – отмечают в планетарии.

21 сентября произойдёт частное затмение Солнца. Общая продолжительность составит около четырёх с половиной часов. Затмение будет наблюдаться в разных фазах на территории Антарктиды, на юге Австралии, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. Максимально закрытое Солнце увидят жители Новой Зеландии, некоторых островов тихоокеанского региона и в Антарктиде.

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