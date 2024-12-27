В Финляндии задержали танкер с российской нефтью

CentralAsia (CA) - Власти Финляндии остановили нефтяной танкер «Eagle S» после того, как 25 декабря в Балтийском море вышел из строя электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Финские пограничники сопроводили судно к побережью Порккала, сообщает Yle 26 декабря.

О том, что судно остановлено, также сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, нефтяной танкер под флагом Островов Кука перевозил нефть из России в Египет.

Танкер заметили в месте, где был проложен кабель. Согласно данным сервиса мониторинга морского движения Marinetraffic, судно заметно замедлило ход, когда обнаружились помехи в работе Estlink 2, пишет Yle.

Источники Financial Times сообщили, что танкер находится под следствием в связи с тем, что его подозревают в повреждении трех кабелей связи в Финском заливе.

В последние месяцы в Балтийском море произошло несколько инцидентов, связанных с повреждением кабелей и трубопроводов, последний известный случай — повреждение электрокабеля Estlink 2.