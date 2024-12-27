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Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в семь городов России
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила о приостановке полетов из Баку в семь городов России с 28 декабря. Об этом сообщает агентство АПА со ссылкой на заявление перевозчика.

Такое решение принято в связи с «результатами предварительного расследования крушения самолета Embraer 190 и возможными рисками для безопасности полетов».

До завершения окончательного расследования причин крушения самолета приостанавливаются полеты из Баку в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

Авиакомпания продолжит полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Казань и Новосибирск.

О приостановке рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу, а также в обратном направлении AZAL объявила еще 25 декабря.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи Актау утром 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Еще 29 человек выжили.

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