ВСУ пленили первого солдата КНДР в Курской области, - Yonhap

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в плен первого северокорейского солдата, воевавшего на стороне России, сообщили Yonhap в Национальной разведывательной службе Южной Кореи.

«Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны был подтвержден захват раненого северокорейского солдата», — отметили в ведомстве.

При этом у южнокорейской разведки пока нет информации, где именно был взят в плен военный, уточнил источник AFP в Сеуле. По данным украинского издания Militarny, пленение произошло в Курской области. Официально власти Украины и ВСУ эту информацию не комментировали. До этого бойцам ВСУ приказали взять в плен хотя бы одного северокорейского солдата с документами, говорили собеседники Би-би-си в украинской армии. По их словам, военным обещали за это награды, в том числе дополнительный отпуск.

Однако, как рассказывал лейтенант ВСУ с позывным «Алекс», пленить солдат КНДР оказалось сложной задачей, поскольку они «тупо запрограммированы на одноразовую задачу». «[Они] реально в некоторых моментах безбашенные люди, перед которыми стоит задача — умри, но выполни», — пояснил украинский военнослужащий.

О том, что КНДР послала в Россию своих солдат, в октябре сообщили украинские власти. Затем эту информацию подтвердили в разведке Южной Кореи и Пентагоне. По оценкам Украины и ее западных партнеров, всего КНДР направила в Россию не менее 10 тыс. военных. Первые бои между северокорейскими солдатами и ВСУ произошли в начале ноября в Курской области, часть которой украинская армия захватила и удерживает с августа, писала New York Times.