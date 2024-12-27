Президент Германии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Бундестаг

CentralAsia (CA) - Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент по просьбе канцлера Олафа Шольца. Досрочные выборы в бундестаг состоятся 23 февраля, передает Tagesspiel.

«С учетом вынесенного вотума недоверия правительство уже не имеет большинства. В обсуждениях я не увидел большинства и для правительства в другом составе. Вот почему я убежден, что новые выборы станут правильным путем на благо нашей страны»,— заявил президент Германии.

Как добавил Штайнмайер, в сложные времена для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте. В своем заявлении он упомянул экономический и миграционный кризисы в Германии, конфликты на Ближнем Востоке и Украине, изменение климата.

Президент также высказался против попыток повлиять на предстоящие выборы из других стран. Он также заявил о недопустимости запугивания и насилия в ходе избирательной кампании.

В ноябре в Германии распалась правящая коалиция, после чего бундестаг вынес вотум недоверия правительству. 20 декабря Штайнмайер согласился принять решение о роспуске парламента.