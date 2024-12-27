Причиной крушения самолета в Актау могло стать внешнее вмешательство, - министр транспорта Азербайджана

CentralAsia (CA) - Обломки самолета и показания очевидцев дают возможность полагать, что причиной крушения самолета AZAL, разбившегося недалеко от казахстанского Актау, было внешнее вмешательство.

Такое заявление сделал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, передает Report.

По словам чиновника, президент Азербайджана Ильхам Алиев приказал создать специальную комиссию для изучения обстоятельств аварии. Члены комиссии уже прибыли в Актау, где осмотрели место происшествия и встретились с пострадавшими.

Министр отметил, что пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что слышали звук взрыва над Грозным: «Один из бортпроводников получил ранение руки. Также, по кадрам из социальных сетей и СМИ, видно, что одна женщина получила травмы руки и ноги. На крыле самолета обнаружены отверстия, а внутри воздушного судна зафиксированы повреждения фюзеляжа и следы от осколков. Пострадавшие граждане России также сообщили, что слышали три взрыва над Грозным. По их словам, звуки взрывов доносились снаружи, после чего что-то ударило по самолету».

По словам министра, после аварии в прессе указывалась версия о столкновении самолета с птицами. «Однако предварительные заключения экспертов указывают на наличие внешнего вмешательства. Об этом свидетельствуют вид обломков самолета на земле и показания очевидцев. Тип оружия, использованного при вмешательстве, будет установлен следствием», - отметил Набиев.

Министр также добавил, что при анализе траектории полета самолета можно увидеть, что он изменил курс на Актау через Махачкалу: «Кроме этого, следствие установит по какой причине пилот принял решение об аварийной посадке. Также предстоит прояснить вопрос с отключением GPS на борту самолета».

Рашад Набиев отметил, что как местные, так и международные эксперты высоко оценили действия экипажа, который совершил оптимальную посадку, благодаря чему удалось спасти многих пассажиров на борту. «Азербайджан, воспользовавшись своим правом, привлек международных консультантов к процессу расследования и уже установил контакты с ними», - сказал министр.

Он подчеркнул, что казахстанские официальные лица ссылаются на версию о взрыве кислородного баллона, выдвинутую диспетчером в Ростове. «Мы считаем, что необходимо проверить достоверность этой информации, так как она предоставлена заинтересованной стороны. Вместе с тем факты, такие как звуки взрывов, доносившиеся снаружи самолета, опровергают эту версию».

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.