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СВР заявила о подготовке США и Британией атак на базы России в Сирии

CentralAsia (CA) -  Спецслужбы США и Британии готовят теракты против российских военных баз в Сирии. Об этом 28 декабря сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

«По имеющимся данным, представители английской разведки МИ-6 и американского ЦРУ недавно поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми командирами ИГИЛ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в РФ) задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ», - указано в сообщении ведомства.

Согласно данным СВР, для осуществления террористического акта злоумышленники получили ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Также было принято решение о нанесении дополнительных ударов по позициям «Исламского государства» с целью скрыть причастность игиловцев к этому преступлению.

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