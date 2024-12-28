СВР заявила о подготовке США и Британией атак на базы России в Сирии

CentralAsia (CA) - Спецслужбы США и Британии готовят теракты против российских военных баз в Сирии. Об этом 28 декабря сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

«По имеющимся данным, представители английской разведки МИ-6 и американского ЦРУ недавно поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми командирами ИГИЛ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в РФ) задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ», - указано в сообщении ведомства.

Согласно данным СВР, для осуществления террористического акта злоумышленники получили ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Также было принято решение о нанесении дополнительных ударов по позициям «Исламского государства» с целью скрыть причастность игиловцев к этому преступлению.