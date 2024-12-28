Турецкие специалисты примут участие в расследовании авиакатастрофы в Актау

CentralAsia (KZ) - Группа турецких специалистов примет участие в расследовании крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Как передает слова министра издание «Анадолу», в составе группы 8 человек.

Уралоглу отмечает, что экспертная комиссия сформирована по запросу Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.

«Мы проведем технический и эксплуатационный анализ и окажем необходимую поддержку. Мы будем работать в координации с властями, чтобы расследовать все обстоятельства инцидента и сообщить о результатах», - сказал турецкий министр.

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку - Грозный, потерпел крушение 25 декабря близ Актау. На борту самолета находились 67 человек, пять членов экипажа и 62 пассажира. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, 29 человек выжили.

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