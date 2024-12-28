Лукашенко помиловал еще 20 осужденных за экстремистские преступления

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым помиловал еще 20 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном», - говорится в сообщении.

Среди помилованных 11 женщин, 14 имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети, 1 женщина имеет четырех детей.

Отмечается, что министерство внутренних дел проконтролирует их поведение после освобождения.