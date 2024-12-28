Лукашенко помиловал еще 20 осужденных за экстремистские преступления
- Азия и мир, политика
- 13:29, 28 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым помиловал еще 20 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном», - говорится в сообщении.
Среди помилованных 11 женщин, 14 имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети, 1 женщина имеет четырех детей.
Отмечается, что министерство внутренних дел проконтролирует их поведение после освобождения.
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