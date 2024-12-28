Польша намерена подать в европейский суд на Венгрию

Марчин Романовский

CentralAsia (CA) - Польша намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с решением Венгрии предоставить убежище оппозиционному политику Марчину Романовскому.

Марчин Романовский является бывшим министром юстиции Польши. В отношении него выдвинуты обвинения в коррупции, он получил убежище в Венгрии 19 декабря. Окружной суд Варшавы в тот же день выдал европейский ордер на арест Романовского; решение было доведено до сведения венгерских властей.

По словам замминистра иностранных дел Польши Анджея Шейны, если Венгрия не задержит Романовского, то предстанет перед европейским судом в соответствии с двумя договорами ЕС, позволяющими одному государству-члену привлекать к суду другое за невыполнение обязательств.

Национальная прокуратура Польши начала расследование в отношении Романовского в феврале 2024 года. Бывший министра обвиняется в 11 преступлениях, в частности, в злоупотреблении властью и халатности при управлении Фондом правосудия (созданным для оказания помощи жертвам преступности).