Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой близ Актау
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой близ Актау.
Как передает Акорда, Токаев сделал несколько важных поручений:
- правительственной комиссии обеспечить оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана.
- правительственной комиссии и Генеральной прокуратуре совместно с другими уполномоченными органами поручено обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы.
Токаев отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков. Кроме того, он заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране.
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