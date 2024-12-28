Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой близ Актау

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с авиакатастрофой близ Актау.

Как передает Акорда, Токаев сделал несколько важных поручений:

правительственной комиссии обеспечить оказание всей необходимой медицинской и психологической помощи пострадавшим иностранным гражданам, а также уделить особое внимание родственникам погибших граждан Казахстана.

правительственной комиссии и Генеральной прокуратуре совместно с другими уполномоченными органами поручено обеспечить всестороннее и объективное расследование авиакатастрофы.

Токаев отметил важность недопущения информационных провокаций и фейков. Кроме того, он заявил о необходимости тщательно изучить состояние авиационной безопасности по всей стране.

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