В России запретили звонки с IP-телефонии

CentralAsia (CA) - Правительство России отменило возможность совершения звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны с целью борьбы с телефонным мошенничеством.

Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, которая позволяла совершать звонки по телефонной или мобильной сети с использованием интернета.

«Такими технологиями часто пользовались мошенники для подмены номеров. Теперь этот вид мошенничества будет существенно ограничен», - говорится в пресс-релизе правительства. Власти подчеркнули, что меры не затронут обычных пользователей телефонной связи.