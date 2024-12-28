В России запретили звонки с IP-телефонии
- Азия и мир, общество
- 16:21, 28 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Правительство России отменило возможность совершения звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны с целью борьбы с телефонным мошенничеством.
Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, которая позволяла совершать звонки по телефонной или мобильной сети с использованием интернета.
«Такими технологиями часто пользовались мошенники для подмены номеров. Теперь этот вид мошенничества будет существенно ограничен», - говорится в пресс-релизе правительства. Власти подчеркнули, что меры не затронут обычных пользователей телефонной связи.
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