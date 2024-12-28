На вылете из Ливана задержаны родственницы Асада с поддельными паспортами

Башар Асад

CentralAsia (CA) - В аэропорту Бейрута задержаны родственницы свергнутого президента Сирии Башара Асада — жена и дочь его двоюродного брата Дурейда, которые пытались покинуть Ливан по поддельным сирийским паспортам.

Об этом сообщает издание Al-Quds Al-Arabi.

Женщины были задержаны в аэропорту Рафик Харири в Бейруте и направлены к прокурору, который принял решение об аресте. По данным агентства, с ними был сын одной из женщин, имеющий настоящий сирийский паспорт. Семья намеревалась вылететь в Каир.

В ночь на 8 декабря боевики вооруженной оппозиции вошли в Дамаск, объявив о свержении режима Асада. Экс-президент бежал из страны в Россию, которая предоставила ему убежище. Побег также был организован при помощи российских разведчиков, писал со ссылкой на источники Bloomberg. Они вывезли его через авиабазу России в Сирии.