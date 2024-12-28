В Новом Ташкенте построили времянки из легких конструкций для министерств
- Узбекистан, общество
- 16:27, 28 декабря 2024
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CentralAsia (UZ) - В Новом Ташкенте создаются условия для переезда министерств и ведомств Узбекистана. Для этого уже возведены несколько временных административных зданий. Об этом стало известно во время визита президента Шавката Мирзиёева в 13-й район столицы.
На данный момент построены четыре здания из легких конструкций и вспомогательные сооружения. Офисы выполнены в формате open space, каждый из которых может вместить до 250 сотрудников. Для строительства использованы только отечественные материалы.
Мирзиеев посетил питомник на площади 50 га, где готовят саженцы для «зеленого пояса» и Центрального парка. Здесь планируется посадить 200 тыс. деревьев на площади 420 га.
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