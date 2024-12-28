Китай одобрил строительство в Тибете крупнейшей в мире ГЭС

CentralAsia (CA) - Власти Китая одобрили строительство крупнейшей в мире дамбы в южном Тибете.

Как передает Би-би-си, это вызвало протесты как среди местных жителей, которых могут переселить, так и в Индии, которая может остаться без воды.

Дамбу планируется возвести в низовьях реки Брахмапутра (Цангпо в Китае), одной из крупнейших рек Южной Азии. Водохранилище ГЭС заполнит ущелье Ярлунг Цангпо.

Проект был впервые представлен в конце 2020 года. Согласно китайским властям, новая ГЭС будет генерировать в три раза больше энергии, чем самая мощная в мире ГЭС «Три ущелья» на реке Янцзы.

Эксперты и экологи предупреждают о возможных негативных последствиях, включая массовое переселение более миллиона человек и разрушение экосистем в одном из самых биологически разнообразных районов Тибетского нагорья, передает издание.