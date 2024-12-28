Азербайджан изменит правила пребывания для граждан России
- Азия и мир, политика
- 16:50, 28 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Введенные российской стороной новые правила и ужесточение требований к продолжительности пребывания в стране рассматриваются, в первую очередь, в контексте прав наших граждан. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
В заявлении ведомства отмечается: «как и во всех внешнеполитических вопросах, азербайджанская сторона в вопросах временного пребывания и миграции будет исходить из принципов паритета и взаимности».
Связи с этим в ближайшие дни планируется внести изменения в правила временного пребывания граждан России на территории Азербайджана.
В 2025 году вступит в силу изменения в российском законодательстве, направленные на усиление контроля за пребыванием иностранных граждан на территории РФ.
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