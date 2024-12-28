экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Азербайджан изменит правила пребывания для граждан России

CentralAsia (CA) -  Введенные российской стороной новые правила и ужесточение требований к продолжительности пребывания в стране рассматриваются, в первую очередь, в контексте прав наших граждан. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении ведомства отмечается: «как и во всех внешнеполитических вопросах, азербайджанская сторона в вопросах временного пребывания и миграции будет исходить из принципов паритета и взаимности».

Связи с этим в ближайшие дни планируется внести изменения в правила временного пребывания граждан России на территории Азербайджана.

В 2025 году вступит в силу изменения в российском законодательстве, направленные на усиление контроля за пребыванием иностранных граждан на территории РФ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com