Азербайджан изменит правила пребывания для граждан России

CentralAsia (CA) - Введенные российской стороной новые правила и ужесточение требований к продолжительности пребывания в стране рассматриваются, в первую очередь, в контексте прав наших граждан. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении ведомства отмечается: «как и во всех внешнеполитических вопросах, азербайджанская сторона в вопросах временного пребывания и миграции будет исходить из принципов паритета и взаимности».

Связи с этим в ближайшие дни планируется внести изменения в правила временного пребывания граждан России на территории Азербайджана.

В 2025 году вступит в силу изменения в российском законодательстве, направленные на усиление контроля за пребыванием иностранных граждан на территории РФ.