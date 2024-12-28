Казахстанцам, проявивших мужество при ликвидации последствий авиакатастрофы, вручат госнаграды

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в крушении самолёта близ Актау.

Он напомнил, что среди жертв трагедии, произошедшей несколько дней назад в Мангистауской области, были и граждане Казахстана.

«Мы предотвратили гораздо более серьёзные последствия и спасли много жизней. Спасательные работы были проведены на высоком уровне. Информация о происшествии была оперативно доведена до общественности. Наши граждане с первых минут помогали пострадавшим, проявив солидарность, сострадание и организованность. Люди сдавали кровь, многие возложили цветы к зданию посольства Азербайджана. Это стало известно как в Казахстане, так и за рубежом. Весь мир увидел самоотверженную работу наших спасателей, врачей и волонтёров», - сказал президент.

Он также отметил, что благодарность за помощь выражают граждане соседних дружественных стран — Азербайджана, России и Кыргызстана.

Президент поручил правительству представить к государственным наградам казахстанцев, проявивших мужество и профессионализм при ликвидации последствий авиакатастрофы.

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