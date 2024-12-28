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Путин подписал закон, который запрещает обучение в школах детей мигрантов без знания русского языка

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает обучение в школах детей мигрантов без знания русского языка.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации и также затрагивает детей, чьи родители находятся в стране нелегально.

Закон вступит в силу 1 апреля 2025 года.

Предложение ввести обязательное тестирование на знание языка для детей и сделать его условием приема в школу озвучил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в июле этого года. В конце осени в Госдуму был направлен законопроект, который предусматривал запрет на обучение в российских школах детей без знания русского языка. Закон был принят в первом чтении 10 декабря, во втором и третьем — 11 декабря.

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