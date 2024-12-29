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Путин ужесточил ответственность за вооруженный мятеж
// Кремль

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказания за организацию и участие в вооруженном мятеже. Организаторам или руководителям мятежа грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, а участникам — от 12 до 20 лет.

Если мятеж приведет к смерти или другим тяжким последствиям, наказание для организаторов и участников будет от 15 до 20 лет тюрьмы с штрафом до 500 тыс. руб. В таком случае возможен также приговор к пожизненному заключению.

Закон вводит ответственность для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые оказывают помощь противнику на территории России. Для них срок наказания составит от 10 до 15 лет с штрафом до 500 тыс. руб. Кроме того, закон исключает возможность освобождения по УДО для террористов и мятежников.

До принятия данного закона статья 279 УК РФ предусматривала наказание за организацию или участие в мятеже в виде лишения свободы от 12 до 20 лет с возможным ограничением свободы до двух лет. Госдума ужесточила наказания за мятеж 17 декабря, приняв проект закона сразу во втором и третьем чтениях. Совет Федерации одобрил его 20 декабря.

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