Трамп призвал суд отложить запрет TikTok в США

- Азия и мир, политика
- 18:14, 28 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп планирует попытаться урегулировать претензии к китайской соцсети TikTok через политические механизмы. Об этом передает Reuters.
Он обратился в Верховный суд с просьбой приостановить действие закона, который может привести к запрету соцсети в США.
«Трамп с уважением просит суд рассмотреть возможность приостановки действия закона, вступающего в силу 19 января 2025 года, пока дело рассматривается по существу. Это даст новой администрации шанс добиться политического урегулирования разбирательства», - сообщил адвокат Трампа Джон Сауэр.
Соцсеть TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. В апреле президент Джо Байден подписал закон, который может привести к блокировке TikTok 19 января — за день до инаугурации Трампа.