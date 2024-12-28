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Трамп призвал суд отложить запрет TikTok в США

CentralAsia (CA) -  Избранный президент США Дональд Трамп планирует попытаться урегулировать претензии к китайской соцсети TikTok через политические механизмы. Об этом передает Reuters.

Он обратился в Верховный суд с просьбой приостановить действие закона, который может привести к запрету соцсети в США.

«Трамп с уважением просит суд рассмотреть возможность приостановки действия закона, вступающего в силу 19 января 2025 года, пока дело рассматривается по существу. Это даст новой администрации шанс добиться политического урегулирования разбирательства», - сообщил адвокат Трампа Джон Сауэр.

Соцсеть TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. В апреле президент Джо Байден подписал закон, который может привести к блокировке TikTok 19 января — за день до инаугурации Трампа.

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