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На Украине начали массово организовывать вывоз детей за границу
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  На западе Украины начали организовывать вывоз юношей младше 18 лет за границу из-за опасений, что в стране может быть снижен возраст мобилизации, передает слова доцента Киевской школы экономики Ольгу Купец украинское издание «Страна.ua».

В начале октября Кабмин Украины внес в Верховную Раду законопроект, который предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет, уточнив данные в военкомате или через электронный кабинет.

«На западной Украине говорят, что видят автобусы, наполненные парнями 16-17 лет, направляющимися в сторону Словакии. И это не с родителями, а сами дети выезжают. Это организовано как туры для ребят, они уезжают не для обучения, а скорее, чтобы избежать мобилизации», - цитирует «Страна.ua» слова Купец.

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