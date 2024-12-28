Путин принес извинения Алиеву за инцидент с самолетом AZAL

Ильхам Алиев, Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Кремль, лидеры обсудили крушение пассажирского самолета AZAL 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане.

Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», - говорится в сообщении Кремля.

Следственный комитет России возбуждил уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.

В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау.

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку - Грозный, потерпел крушение 25 декабря близ Актау. На борту самолета находились 67 человек, пять членов экипажа и 62 пассажира. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, 29 человек выжили.