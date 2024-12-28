«Туркменские авиалинии» приостановили полеты в Москву на месяц

CentralAsia (CA) - Авиакомпания «Туркменские авиалинии» приостановила рейсы в Москву на месяц. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Регулярные рейсы по маршруту Ашхабад—Москва—Ашхабад отменены с 30 декабря 2024 года по 31 января 2025 года.

Ранее авиакомпания Azerbaijan Airlines также сократила маршрутную сеть по России, приостановив рейсы в три дополнительных города. Теперь Azal не летает в 10 городов, включая Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару.