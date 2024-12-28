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Самолет AZAL подвергся физико-техническому вмешательству в воздушном пространстве России, - Алиев

CentralAsia (CA) -  Пассажирский самолет AZAL подвергся физико-техническому вмешательству в воздушном пространстве России. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Алиева, после вмешательства самолет полностью потерял управление и был перенаправлен в казахстанский город Актау.

«Лишь благодаря мужеству и профессионализму пилотов удалось совершить аварийную посадку», - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что многочисленные отверстия на корпусе самолета, ранения пассажиров и членов экипажа, вызванные посторонними объектами, проникшими внутрь самолета ещё в воздухе, а также свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров подтверждают факт внешнего физико-технического вмешательства, - говорится на сайте президента Азербайджана.

Главы государств обсудили необходимость серьезного и всестороннего расследования всех обстоятельств этой трагедии, а также привлечение виновных к ответственности. Алиев сообщил, что по инициативе азербайджанской стороны создана группа международных экспертов для детального расследования причин этой аварии, и эта группа уже приступила к работе.

Стороны также подчеркнули, что расследование будет проведено максимально прозрачно, а информация о его ходе будет регулярно доводиться до общественности.

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